Русская православная церковь выбирает Патриарха Московского и всея Руси

Имена 3-х кандидатов на патриарший престол, возможно, назовут уже сегодня вечером. Их изберут тайным голосованием более 200 высших иерархов Русской Православной Церкви. А 27-го января на Поместном соборе пройдут выборы 16-го патриарха. Впервые вместе участвовать в голосовании будут священники, монахи и миряне, как Русской православной церкви, так и Русской православной церкви за рубежом. В числе наиболее вероятных преемников Алексия Второго — митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Интронизация избранного Предстоятеля Русской Православной церкви состоится 1 февраля.