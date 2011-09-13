Русская православная церковь осудила деятельность ЛГБТ-организаций

Московский патриархат подтвердил крайне негативное отношение к пропаганде образа жизни представителей сексуальных меньшинств, заявив о поддержке сил, которые этому противодействуют.

Всеволод Чаплин, главы синодального Отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерея:

Пастырский опыт показывает, насколько опустошенную, полную отчаяния душу имеют те, кто пережил грех однополых сексуальных связей.

Именно внутренняя неуверенность в обретенном на миг ложном удовольствии заставляет толпы духовно нездоровых людей проводить шествия и другие шумные мероприятия.

Как отметил отец Всеволод, у сексменьшинств создается «иллюзия коллективного счастья, они пытаются скрыть за громкими словами свои проблемы, свое одиночество, поэтому церковь, как и многие века назад, продолжает протягивать этим людям многократно отвергаемую руку помощи в борьбе с губительной страстью».

Священник указал, что особую опасность пропаганда гомосексуализма представляет для детей и юношей.

Всеволод Чаплин, главы синодального Отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерея:

Небезызвестно, что именно на молодежь и подростков эта пропаганда подчас направлена прежде всего.

Агрессивность продвижения гомосексуальных взглядов, в том числе под прикрытием защиты прав человека, носит явно провокационный характер.

Менее всего активисты упомянутого движения принимают во внимание права других лиц, даже не задумываясь о том, что их поведение может быть оскорбительным для окружающих.

Отец Всеволод напомнил, что согласно международному праву, при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться ограничениям, какие установлены законом «исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе».

Всеволод Чаплин, главы синодального Отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерея:

Подчеркиваю, что демонстрация торжества порока, олицетворением которой является деятельность ЛГБТ-организаций, противоречит справедливым требованиям морали, многие века определяющим жизнь нашего общества. В связи с этим поддерживаю здоровые силы общества, намеренные оказать мирное и законное противодействие людям, пытающимся заставить нас жить вопреки истинным представлениям о добре и зле.

