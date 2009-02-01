Русская православная церковь обрела нового Предстоятеля

На церковный престол взошeл 16-й Патриарх Московский и всея Руси – Кирилл.

Церемония впервые прошла в храме Христа Спасителя. О ее начале возвестил праздничный колокольный перезвон, который продолжался четверть часа. Под сводами храма собрались около пяти тысяч человек. Под торжественные песнопения хора владыка Кирилл возглавил богослужение.

После литургии нового главу Русской православной церкви облачили в патриаршие одежды и преподнесли посох – символ пастырского служения и попечения о верующих. Деревянный жезл 14 века – одна из главных церковных святынь. Он хранится в музее, из которого его доставили специально для интронизации.

По завершении церемонии представители духовенства обратились с напутственными словами к Патриарху Кириллу, а он, в свою очередь, благословил паству. День, когда новоизбранный Предстоятель взошeл на престол, теперь будет отмечаться ежегодно как церковный праздник.

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был избран новым патриархом на Поместном соборе 27 января. После смерти Алексия Второго 5 декабря прошлого года он был местоблюстителем патриаршего престола.

По случаю интронизации Кирилла на святой престол во всех приходах и православных храмах прошли праздничные литургии. В Минском архикафедральном соборе за вновь избранного Патриарха молились духовенство и многочисленные верующие. С Кириллом прихожане связывают в первую очередь укрепление и сплочение Русской православной церкви и продолжение дел, начатых Алексием Вторым.