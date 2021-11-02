Рунец: у нас в республике живут очень грамотные и неравнодушные люди. Они переживают за развитие страны

Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец 2 ноября провела личный прием граждан. Решала она далеко не частные проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусов беспокоит экономика страны, особенно в условиях пандемии и санкционного давления. По мнению людей, теперь стоит проанализировать законодательство, опираясь на международный опыт. Предприниматели и экономисты предлагают пересмотреть закон о банкротстве. Кстати, его постулаты обсуждаются в парламенте. Негативное влияние оказывают и налоговые ставки на бизнес. Сегодня инвесторам необходимо создать комфортные условия в Беларуси. Парламентарий выслушала все замечания и предложения обратившихся и назначила еще одну встречу.

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Сегодняшние обращения – это показатель того, что у нас в республике очень грамотные люди живут. И неравнодушные. Люди переживают за развитие своей страны, за экономическое развитие. По результатам этой встречи мы договорились, что проведем круглый стол, какой-то рабочий разговор с представителями Министерства экономики, Национального банка. Возможно, в предложениях гражданина есть рациональное зерно.