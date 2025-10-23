Румак: главное – сохранить память о жертвах Минского гетто, чтобы не повторить этих страшных событий

Сегодня, 23 октября, в Минске вспоминают трагические события, которым спустя и 82 года нет оправдания. В октябре 1943 года окончательно было уничтожено самое большое из существовавших на территории Беларуси гетто, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через него прошли более 120 тысяч евреев. По меньшей мере 105 тысяч из них были убиты. В расправах участвовали украинские, литовские и латвийские полицаи. Местом памяти о трагедии стал мемориальный комплекс «Яма». В этом месте нацисты проводили массовые расстрелы узников.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси: Это одно из памятных мест в столице нашей страны, городе Минске, где погибли невинные люди. Люди различных возрастов. И каждый год сюда приходят люди для того, чтобы почтить память, но главное – сохранить память об этих жертвах, чтобы не было повторений этих страшных событий.

Цви Миркин, временный поверенный в делах Израиля в Беларуси:

Сохранение памяти – это достаточно необходимое условие для предотвращения их в будущем. Поэтому, знаете, уроки истории никто не отменял. Они напоминают, они показывают, что об этих событиях помнят.

Почтить память узников гетто собрались очевидцы тех событий, представители еврейской общины. Особые слова благодарности прозвучали и в адрес белорусов, которые, рискуя собственной жизнью, помогали узникам гетто выжить.