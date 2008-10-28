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Руководство ООН поддержало подходы Беларуси к разработке глобального плана действий по борьбе с торговлей людьми

28 октября 2008 09:17
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Накануне в штаб-квартире организации в Нью-Йорке прошли встречи замглавы Администрации Президента Беларуси Натальи Петкевич с председателем Генассамблеи ООН Мигелем Брокманом и первым заместителем генсекретаря. Собеседники отметили своевременность белорусских инициатив и поддержали намерение Беларуси, как инициатора принятия новой резолюции генассамблеи о борьбе с торговлей людьми, настойчиво добиваться широкого согласия по тексту резолюции и практической вовлечённости представительного круга государств из всех регионов мира.
# общество

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