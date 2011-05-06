Руководство Минска в ходе традиционного объезда поставило городу оценку «хорошо»

Два раза в год, весной и осенью, городские чиновники проводят выездную инспекцию. Объезды города – одна из форм контроля столичной жизни. Во время нынешнего акцент был сделан не только на благоустройство, но и на приемку социально значимых объектов.

Сегодня маршрут, как и всегда, охватил все 9 районов, а само путешествие заняло 7 часов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Чиновники оценили дворовые территории, состояние минских дорог и новые объекты, одним из которых стал новый центр красоты и здоровья. Рентабельный частник появился на месте старых билетных касс. Инвестор построил его за счет продукции сельского хозяйства, которую он экспортирует. Пример успешного малого бизнеса.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Предприимчивость должна быть обоюдная: не только ввозить в страну, но и вывозить то, что мы производим, а мы можем производить. И за счет этого создавать комфорт для жизни города и республики.

Развитие партнерства частников и государства отразилось и на спортивных аренах. Сегодня спорт нашел возможность зарабатывать.

Николай Мирный:

Максим Мирный выполнил задание Президента, который в свое время поручил ему построить дома и реинвестировать вырученные деньги в спортивный центр.

Детский сад бальзаковского возраста сегодня выглядит как новый. За 45 лет сменились и технологии. Реконструкцию дошкольного учреждения провели по последнему слову техники и сугубо силами белорусских производителей.

Марина Мушницкая, начальник Управления образования Администрации Фрунзенского района Минска:

Садик рассчитан на особую категорию деток – слабовидящих. Тут особая проектировка: через специальные перегородки можно за детьми наблюдать.

Во время нынешнего объезда оценили и благоустройство столичных дворов. Акцент сделали на предприимчивость «зеленстроевцев». Сделать все не только красиво, чисто, но и оригинально. Вот последние тенденции.

Леонид Хожовец, директор УП «Зеленстрой Московского района Минска»:

Все сделано с минимальными затратами: отходы древесины, асфальтовая крошка, закуплен металл, сделали антивандальные беседки типа вигвам.

В ходе традиционного весеннего объезда Минск получил оценку «хорошо», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Есть чем гордиться и к чему стремиться. Месячник по благоустройству закончен, но наведение порядка будет продолжаться до первых морозов.