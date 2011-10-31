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  • Руководство Минска предложило предпринимателям Червенского рынка продолжить бизнес на других торговых объектах на льготных условиях аренды

Руководство Минска предложило предпринимателям Червенского рынка продолжить бизнес на других торговых объектах на льготных условиях аренды

31 октября 2011 18:43
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Также Мингорисполком готов поддержать их инициативу по долевому строительству собственных магазинов.

С 15 января будущего года иранские инвесторы на месте рынка начнут возводить современный торгово-развлекательный комплекс, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Калиновский, начальник управления предпринимательства Мингорисполкома:
Было конкретное предложение, что 4-5 предпринимателей хотят взять в аренду площади, чтобы организовать магазин. Законодательство позволяет рассмотреть эти вопросы в горисполкоме комиссионно и принять решение без аукциона для этой категории, особенно это касается льготников.

# Экономика # общество

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