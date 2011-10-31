Руководство Минска предложило предпринимателям Червенского рынка продолжить бизнес на других торговых объектах на льготных условиях аренды

Также Мингорисполком готов поддержать их инициативу по долевому строительству собственных магазинов.

С 15 января будущего года иранские инвесторы на месте рынка начнут возводить современный торгово-развлекательный комплекс, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Калиновский, начальник управления предпринимательства Мингорисполкома:

Было конкретное предложение, что 4-5 предпринимателей хотят взять в аренду площади, чтобы организовать магазин. Законодательство позволяет рассмотреть эти вопросы в горисполкоме комиссионно и принять решение без аукциона для этой категории, особенно это касается льготников.