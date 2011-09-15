Руководство Минска познакомилось с условиями труда для людей с ограниченными возможностями

С работниками одного из столичных предприятий пообщался председатель Мингорисполкома Николай Ладутько.

За последние годы на производстве провели масштабное техническое перевооружение. А специально для инвалидов по зрению проектом перепланировки предусмотрели безбарьерный профиль, оборудовали сквер и практически завершили строительство спортивного комплекса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Павел Степанович, главный инженер предприятия по производству светоприборов:

Из 1600 человек более половины – инвалиды по зрению. Это специфика. Но мы стараемся так организовать труд, чтобы человек смог работать и зарабатывать средства.

Объем экспорта в этом году вырос на 20%, за восемь месяцев по сравнению с прошлым годом составляет более семи миллионов долларов. У нас есть базовые страны. Это Россия, Казахстан, Украина, также Евросоюз и страны Прибалтики.