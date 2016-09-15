Руководители таможенных служб государств – участников СНГ встретятся в Минске 15 сентября

Новости Беларуси. Единый подход при оформлении товаров, информационная безопасность и изменения в Таможенную конвенцию о международной перевозке грузов.

Самые насущные проблемы обсудят 15 сентября в Минске руководители таможенных служб государств – участников СНГ.

Всего на повестке дня более десятка вопросов по развитию взаимодействия между партнерами. В рамках встречи также состоится торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня образования таможенных органов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.