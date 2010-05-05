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Руководители стран СНГ выступают за активное взаимодействие в укреплении безопасности и стабильности в мире

05 мая 2010 08:03
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Об этом говорится в Обращении глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 65-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В обращении говорится следующее:

...Чем больше времени отделяет нас от этого события, тем яснее осознается значение исторической миссии солдат Победы, отстоявших право на будущее... Мы призываем не только словом, но и делом отдавать дань уважения героям-победителям, проявлять повседневную заботу об участниках войны и тружениках тыла, оказывать им внимание и создавать достойные условия жизни.

Главы государств призывают «свято чтить память погибших за свободу и независимость своей Родины, поддерживать в надлежащем состоянии воинские захоронения, мемориальные комплексы, памятники и обелиски, а также могилы партизан, подпольщиков и узников фашистских лагерей.

# общество

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