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Руководители СМИ ознакомятся с системой военной безопасности

25 сентября 2008 08:28
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Презентация мероприятий строительства и развития Вооруженных Сил Беларуси для представителей республиканских масс-медиа пройдет в одной из воинских частей. Участники ознакомятся с современными автоматизированными системами управления, обеспечения военной безопасности страны в воздушном пространстве, процессом боевой подготовки и условиями быта военнослужащих. Кроме того, представителям СМИ продемонстрируют образцы техники и вооружения Сухопутных войск, снаряжения и формы одежды современного солдата.
# общество

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