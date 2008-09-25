Руководители СМИ ознакомятся с системой военной безопасности

Презентация мероприятий строительства и развития Вооруженных Сил Беларуси для представителей республиканских масс-медиа пройдет в одной из воинских частей. Участники ознакомятся с современными автоматизированными системами управления, обеспечения военной безопасности страны в воздушном пространстве, процессом боевой подготовки и условиями быта военнослужащих. Кроме того, представителям СМИ продемонстрируют образцы техники и вооружения Сухопутных войск, снаряжения и формы одежды современного солдата.