Руководители пограничных ведомств Беларуси и Литвы совместно проинспектировали границу

В нашей стране с официальным визитом находится глава Службы охраны госграницы при МВД Литвы Бутинас Вайнюс.

Стороны обсуждали режим работы белорусско-литовской границы. Новый документ вступил в силу в начале июля этого года. Коллеги договорились также вместе бороться с нелегальной миграцией. Совместные операции по выявлению незаконных каналов уже успешно прошли. Улучшилась и пропускная способность в пунктах на границе. Оформление всех документов занимает не более пяти минут.

Вайнюс Бутинас, командующий Службой охраны государственной границы при МВД Литовской Республики:

Объехали, облетели, обплыли, прошли весь участок литовско-белорусской границы. Убедились, что она с обеих сторон охраняется хорошо. Мы знаем, что есть упрощённые пункты пропуска у Беларуси и Польши. Эти же вопросы рассматриваются и у нас. И мы готовимся к этому. Но это должны решать политики. А мы уже, в свою очередь, готовимся к этим переменам .