Руководители министерств и ведомств Беларуси сдавали зачет по гражданской обороне

В течение месяца 20 чиновников прошли дистанционное обучение и с помощью интернета сдали 17 тестов для допуска к сегодняшнему финальному зачету.

Казалось бы, сдавать экзамены министрам не под стать. Но когда от знаний зависят человеческие жизни, они не лишние. Именно поэтому под началом МЧС руководители ведомств и предприятий один раз в пять лет проходят подобную аттестацию. Ведь именно им, случись что неладное, предстоит координировать действия всех экстренных служб.

Владимир Полуян, министр по налогам и сборам Республики Беларусь:

– Как руководитель я узнал многие вещи, которых, честно говоря, раньше и не знал. К примеру, кто у нас руководит гражданской обороной, сколько человек работает в этой системе.

Теоретические занятия плотно переплелись с практическими. Руководителям показали работу кинологической службы, современную технику, с помощью которой ликвидируют аварии и ледяные заторы на реках, а также химические и радиационные загрязнения. Министры даже довелось полетать на том вертолете, который накануне доставил в столицу донорское сердце. К слову, такой же жизненно важный перелет авиаторы МЧС лишь за сутки совершали дважды. И вдвойне же полезным заоблачный подъем оказался для министра спорта и туризма.

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

– Посмотрел свои спортивные объекты, в каком они состоянии сверху. Первый раз на вертолете, никогда не летал, город красивый, интересный. Все цветет, все развивается.

Лариса Кондратова, заместитель министра по налогам и сборам:

– Очень понравилось, что занятие организовано с практическим просмотром. Потому что я такого никогда не видела, мне это интересно даже просто как человеку. Ну и познавательно. Даже гордость берет, что у нас есть действительно хорошее оснащение.

Нынешний зачет министры выдержали. Затем уже они экзаменовали спасателей. Вопросов было немало. В МЧС такой заинтересованности не ожидали. Но как говорят сами министры: «Готовыми надо быть всегда». Особенно, когда речь идет о спасении людей.

Владимир Новиков, Игорь Пучков, Сергей Курков, телекомпания СТВ.