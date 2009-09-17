Руководители двух предприятий получили взятку в $130 тыс.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Могилеве руководителей двух частных предприятий при получении взятки в особо крупном размере.

«Руководитель частного производственно-торгового унитарного предприятия «Регенераторный завод» по сговору с руководителем другого частного предприятия Могилева за благоприятное решение вопроса о заключении договора безвозмездного пользования арочным складом «Регенераторного завода» с последующим выкупом приняли от индивидуального предпринимателя взятку в размере $130 000», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Могилевской области.

Данное преступление было раскрыто сотрудниками ГУБОП МВД Беларуси по Могилевской области. В отношении задержанных прокуратурой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 430 Уголовного кодекса Беларуси, ведется предварительное расследование, сообщает «Интерфакс-Запад».