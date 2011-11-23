Руководитель Партизанского района Минска: Самый сильный источник загрязнения воздуха – автотранспорт. Заводы работают по экологическому стандарту

Минск готовится стать одним из самых экологически чистых городов мира - войти в десятку лидеров в ближайшие годы. Чтобы закрепить результат, службы города должны отремонтировать фильтры старых коллекторов, улучшить качество воздуха в промышленных районах и предоставить минчанам возможность пить воду из подземных источников.

Андрей Галь, глава администрации Партизанского района Минска:

Самый сильный источник загрязнения воздуха – автотранспорт. Заводы работают по экологическому стандарту. Состав воздуха контролируется специальными станциями. На улице Радиальная, где расположены основные промышленные предприятия, установлена автоматическая станция, которая четыре раза в сутки делает заборы воздуха. В ноябре превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не было зафиксировано.