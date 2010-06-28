Руководитель кружка в Витебске потратила 55 миллионов, собранных у детей

Предприимчивый педагог проведет пять лет за решеткой. Она собирала деньги для поездки детей в туристические лагеря Чехии и Италии. Всего за три месяца родители передали женщине более 55 миллионов рублей. Эту сумму преподаватель растратила на оплату задолженности по кредитам и личные нужды.

Руководитель кружка интеллектуальных игр в Витебске хитроумную криминальную игру затеяла со своими подопечными. Ее воспитанники и не догадывались, что под маской опытного 54-летнего педагога скрывается мошенница.

Ребятам она предложила отдых в оздоровительных лагерях Чехии и Италии. Заманчивое предложение подкрепила рассказом о том, что уже 10 лет благополучно отправляет группы отдыхать за границу. 27 доверчивых учеников и 8 не менее доверчивых родителей собрали 55 миллионов рублей. Однако, не увидели ни итальянские пляжи, ни деньги. Предприимчивый педагог не передала деньги в минскую турфирму, найдя им другое применение. Обманутые родители обратились в милицию.

Андрей Козиков, прокурор прокуратуры Витебской области:

Как пояснила обвиняемая, данные денежные средства она потратила на погашение кредиторской задолженности, которые у нее имелась, по выданным на ее имя и на имя ее знакомых и родственников кредитам.

30 кредитов в десяти банках. Некоторые были оформлены по фиктивным документам. Полученные деньги предприимчивая воспитательница направила на погашение долгов. Выход из запутанной кредитной истории женщина надеялась найти с помощью детских денег.

Играть с законом у руководителя кружка интеллектуальных игр не получилось. Сейчас она отбывает наказание. Приговор суда – 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества – подозреваемая пыталась обжаловать. Но он вступил в силу без изменений.