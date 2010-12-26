Рукодельницы из Витебска вяжут рукавички с национальной символикой

Этот промысел не совсем традиционный для Беларуси. Издавна белоруске рукавички не было принято украшать сложным орнаментом. Изделия мастериц уже пользуются огромным успехом у иностранных туристов, а в перспективе могут стать настоящим брендом страны.

Старшая из сестер Тамара Николаевна помнит, как в родной деревне на Глубоччине дома собирались девушки и рукодельничали под патефонную музыку. С тех пор она связала несколько сотен варежек.

Тамара Волох, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

Рукодельницы были. И мы вот так наблюдали в сторонке и завидовали.

Сейчас вяжут сестры не для красоты, а со смыслом. На свои изделия переносят старинные белорусские узоры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На их рукавичках – символы добробыта, крепкой семьи и плодородия. Эта пара могла бы стать талисманом современных «Дожинок».

Эти варежки не просто красивые и теплые, а еще и хранят в себе национальный белорусский колорит. Здесь изображен рисунок такой же, как и на национальном флаге Республики Беларусь. Так что по таким рукавичкам легко можно узнать выходца из Беларуси даже за рубежом.

Варежки витебских мастериц носят и на Дальнем Востоке, и в Прибалтике. Самые популярные – с орнаментом с белорусских флага и герба. Так вместе с теплыми рукавичками иностранные туристы увозят с собой частичку тепла Беларуси.

Светлана Легкова, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

Хотят. Поэтому вот, наверное, и послужило то, чтобы начать собирать именно наши белорусские узоры, поскольку мы гордимся этим. И мы же должны как-то свою культуру держать на высоте.

Вязаные аксессуары сейчас на пике популярности. На Олимпиаде в Ванкувере хитом продаж были варежки с канадским кленовым листочком.

Сестры из Витебска готовы обвязать всю олимпийскую сборную. Чтобы на следующих зимних играх в Сочи наши спортсмены приветствовали болельщиков рукавичками с узнаваемыми белорусскими узорами.

Нина Бобрович, методист центра народных ремесел и искусств «Двина»:

Сестры Тамара и Светлана новое, уникальное для нашей местности и развили ремесло – узорные рукавички и узорные носки, в которых отражаются национальные белорусские узоры.

Сейчас мастерицы работают над новой коллекцией. Весной – их первая персональная выставка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».