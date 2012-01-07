Рождество отмечают православные всего мира. Праздничные молебны проходят почти в 70 странах на всех континентах

Центром торжеств на Святой земле по традиции стал Вифлеем. Именно там, согласно преданию, появился на свет Иисус Христос. И именно туда ежегодно съезжаются тысячи паломников.



Накануне поздно вечером в Москве праздничное богослужение началось в Храме Христа Спасителя. Его возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



На многочасовую Рождественскую службу пришли тысячи верующих. В честь праздника собор украсили хвойными ветками, белыми лилиями и хризантемами.



Православное Рождество отмечают и в Западной Европе. В столице Германии служба прошла в кафедральном Свято-Воскресенском соборе.



А в Белграде после богослужения у храма разожгли традиционный костер из дубовых веток: это дерево в Сербии, подобно ели, – символ Рождества.



Прошли праздничные богослужения и в США. Рождественская Утреня и Божественная литургия собрали в Свято-Николаевском Патриаршем соборе Нью-Йорка тысячи верующих.



Рождество отмечают также Сербская, Иерусалимская, Грузинская церкви и афонские монастыри.