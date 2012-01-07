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Рождество отмечают православные всего мира. Праздничные молебны проходят почти в 70 странах на всех континентах

07 января 2012 13:55
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Центром торжеств на Святой земле по традиции стал Вифлеем. Именно там, согласно преданию, появился на свет Иисус Христос. И именно туда ежегодно съезжаются тысячи паломников.

Накануне поздно вечером в Москве праздничное богослужение началось в Храме Христа Спасителя. Его возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На многочасовую Рождественскую службу пришли тысячи верующих. В честь праздника собор украсили хвойными ветками, белыми лилиями и хризантемами.

Православное Рождество отмечают и в Западной Европе. В столице Германии служба прошла в кафедральном Свято-Воскресенском соборе.

А в Белграде после богослужения у храма разожгли традиционный костер из дубовых веток: это дерево в Сербии, подобно ели, – символ Рождества.

Прошли праздничные богослужения и в США. Рождественская Утреня и Божественная литургия собрали в Свято-Николаевском Патриаршем соборе Нью-Йорка тысячи верующих.

Рождество отмечают также Сербская, Иерусалимская, Грузинская церкви и афонские монастыри.

Рождество отмечают православные всего мира. Праздничные молебны проходят почти в 70 странах на всех континентах-1

Рождество отмечают православные всего мира. Праздничные молебны проходят почти в 70 странах на всех континентах-3

Рождество отмечают православные всего мира. Праздничные молебны проходят почти в 70 странах на всех континентах-5

Рождество отмечают православные всего мира. Праздничные молебны проходят почти в 70 странах на всех континентах-7

Рождество отмечают православные всего мира. Праздничные молебны проходят почти в 70 странах на всех континентах-9

# общество # Религия # Фотофакт # Церковные праздники

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