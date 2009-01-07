Рождество Христово отмечают сегодня православные верующие

Это один из главных праздников христиан. Всю минувшую ночь и сегодняшний день в православных храмах страны проходили праздничные богослужения.

Главное состоялось в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. В нем принял участие глава православной церкви, митрополит Минский и Слуцкий Филарет.

По традиции на рождественском богослужении присутствовал Президент Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что нынешнее Рождество "мы встречаем с надеждой на то, что народ Беларуси, как и прежде, минует беды и потрясения, и с честью выдержит все испытания. И в этом церковь должна послужить опорой. Ведь именно сегодня как никогда важно единство церкви и народа.

Президент Беларуси: "Я открыто и честно сказал еще в прошлом году, что этот год будет непростой. Но если мы его достойно преодолеем, мы будем гораздо сильнее, чем сейчас. И мы делаем все для того, чтобы негативные тенденции, которые, к сожалению, продолжают развиваться в мире, порожденные не на нашей земле, как можно быстрее прошли, не коснувшись наших людей, нашего народа. Мы многое сделали (я имею в виду руководство страны, власти), и сейчас все зависит от людей, от народа. Мы не будем вам врать, и я, прежде всего. Мы будем говорить и горькую правду, даже если она горькая, будем ее говорить. Мы будем вас просить сделать так, а не иначе. Пожалуйста, сделайте так, как я вас буду просить. Если нас будут ожидать какие-то сложные времена, мы тоже вам об этом скажем. Но пока ситуация складывается так, что паники быть не должно. Даже несмотря на то, что весь мир фактически остановился, сегодня даже японское автомобилестроение остановилось, нам удается еще как-то держаться - ту половину года, начало этого года. Каждый человек должен думать о себе, о своей семье, это главная забота".

Митрополит Филарет поблагодарил Президента за ту поддержку, которую оказывает сегодня государство, и в свою очередь заверил, что белорусы всегда смогут рассчитывать на помощь и поддержку церкви. Особенно в будущем году, названном годом родной земли. В этом, по словам Владыки, особый источник вдохновения. Патриарший Экзарх всея Беларуси поздравил всех с Рождеством и пожелал идти дорогой к Богу.

По традиции главы светской и церковной властей обменялись подарками. Митрополит Филарет вручил Президенту икону Рождества Христова. Александр Лукашенко передал в дар Белорусской православной церкви икону Божией Матери "Остробрамская". Образ изображает Богородицу в момент получения благой вести от архангела Гавриила о том, что она станет матерью. Ее лик написан маслом, поверх икона покрыта бархатом, облачение Богородицы вышито бисером и стразами.

Православных христиан Беларуси с Рождеством поздравил Президент Александр Лукашенко. «Это торжество приносит огромную радость миллионам православных христиан, учит жить в единстве, мире и согласии, неизменно следовать нравственным заповедям и действовать по законам правды и гуманизма», - отметил Глава Государства. «Мы встречаем этот чудесный праздник с любовью, надеждой и уверенностью в том, что вместе нам под силу преодолеть все трудности и испытания. Пусть тепло рождественских дней согревает вас весь год, дарит бодрость духа и созидательную энергию для трудов во имя процветания Отечества», - говорится в поздравлении.

Более чем в двадцати храмах Беларуси встретили сегодняшний день и как свой престольный праздник - они освящены в честь Рождества Христова. Есть такая церковь и близ столицы: у кольцевой автодороги рядом с деревней Большое Стиклево. Храма в этой местности до 90-х годов не существовало. Верующие ездили в столицу или соседние деревни. В 96 году возле кольцевой дороги проводили службы в вагончике, а спустя время на месте лесной опушки вырос меньший брат московского храма Христа Спасителя. Под кольцевой дорогой провели даже подземный ход, чтобы все верующие могли добраться до церкви.

Православный мир отмечает Рождество Христово. Десятки тысяч прихожан еще с вечера собрались в московском храме Христа Спасителя. Здесь зачитали последнее обращение Патриарха Алексия II, которое он оставил незадолго до своей смерти. Праздничные свечи зажигаются и в Южной Осетии. Рождественская литургия прошла в крупнейшей православной церкви на Балканах. На торжественную службу в Белграде собрались сотни людей. По традиции на площади перед храмом развели огромный костер из дубовых веток. А вот в Вифлееме православные встретили Рождество без особой торжественности. В связи с обострением палестино-израильского конфликта, в городе отменили концерты, почти нигде нет праздничной иллюминации. В знак скорби по погибшим в секторе Газа, ученики христианских школ пронесли по улицам города флаги с черными лентами.