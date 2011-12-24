Рождественскую ёлку в Ватикан в этом году привезли из Украины

Сегодня католики всего мира отмечают Рождественский сочельник. В течение последних четырех недель верующие готовились к великому празднику — Рождеству.

В этот день у католиков принято украшать свой дом. Рядом с наряженной елкой ставят фигурки Девы Марии и святого Иосифа, а также ясли с младенцем Иисусом. С появлением первой звезды на небе пост заканчивается, а в храмах начинаются торжественные богослужения. В Минском Архикафедральном костеле литургию отслужит архиепископ, митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич.

К светлому празднику Рождества готовятся в Вифлееме. Ведь именно в этом святом месте, по преданию, родился Христос. В церкви Рождества наступающей ночью проведут полуночную мессу для католиков латинского обряда. Ее отслужит Патриарх Иерусалимский.

А в Европе главные торжества пройдут в соборе Святого Петра в Ватикане. Рождественское богослужение здесь проведет Папа Римский Бенедикт XVI. Светлый праздник в Ватикане будут праздновать возле ёлки. Это уже 20-летняя традиция, которую ввел Иоанн Павел II, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примечательно, что ёлку для торжества каждый раз привозят из разных стран. На этот раз — из Украины.