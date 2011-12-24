Прямой эфир

Рождественскую ёлку в Ватикан в этом году привезли из Украины

24 декабря 2011 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сегодня католики всего мира отмечают Рождественский сочельник. В течение последних четырех недель верующие готовились к великому празднику — Рождеству.

В этот день у католиков принято украшать свой дом. Рядом с наряженной елкой ставят фигурки Девы Марии и святого Иосифа, а также ясли с младенцем Иисусом. С появлением первой звезды на небе пост заканчивается, а в храмах начинаются торжественные богослужения. В Минском Архикафедральном костеле литургию отслужит архиепископ, митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич.

К светлому празднику Рождества готовятся в Вифлееме. Ведь именно в этом святом месте, по преданию, родился Христос. В церкви Рождества наступающей ночью проведут полуночную мессу для католиков латинского обряда. Ее отслужит Патриарх Иерусалимский.

А в Европе главные торжества пройдут в соборе Святого Петра в Ватикане. Рождественское богослужение здесь проведет Папа Римский Бенедикт XVI. Светлый праздник в Ватикане будут праздновать возле ёлки. Это уже 20-летняя традиция, которую ввел Иоанн Павел II, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примечательно, что ёлку для торжества каждый раз привозят из разных стран. На этот раз — из Украины.

# общество # Религия

Другие новости рубрики

Все новости
24 декабря 2011 13:14

Ёлочные базары в Минске: вплоть до 31 декабря работать будут более 150 торговых точек, без обеденного перерыва и выходных

23 декабря 2011 13:50

Более 800 детей из Минской области собрала новогодняя елка в Молодечно

23 декабря 2011 13:43

Лукашенко: По лекарствам нам бы только не вернутся к середине 90-х, когда на рынках все можно было купить, в аптеках – ничего