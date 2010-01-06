Рождественский сочельник — вечер накануне одного из самых значимых христианских праздников

Праздничные богослужения проходят во всех храмах Беларуси. Много прихожан собралось у минского кафедрального Свято-Духова собора.

Прогнозы синоптиков оправдались — мороз, сильный ветер и снег, однако, минус на улице никак не влияет на плюс в храме. Здесь тепло не только от рождественских свечей, но и от молитв. По традиции, в службе в главном православном храме страны принимает участие Митрополит Филарет. Владыка поздравил всех с Рождеством и пожелал сильной веры.

Служба перед Рождеством наполнена каким-то особым теплом, светом и надеждой. Возможно, именно поэтому многие верующие не скрывают слез радости.

Праздничная службы будет идти всю ночь и самые стойкие намерены остаться в храме до утра. Остальные планируют встретиться за семейным ужином. И здесь тоже есть свои традиции. На столе должно быть двенадцать постных блюд — по числу апостолов. Главное рождественское блюдо — кутья.

Вероника Сердюк, матушка:

Ей придаётся особое символическое значение. Она похожа на кашу поминального стола, но сладкая, потому что заливается маковым молочком или миндальным молочком, и имеет другое значение — жизнь умирающую и воскресающую.

Павел Сердюк, настоятель прихода храма святителя Николая Яконского:

Никакое торжество светского характера не заменит праздника любви. Когда наступает день Христова Рождества, то мы понимаем, что мы очень нужны, мы счастливы, потому что Бог любит нас.

В Беларуси около 85% верующих — православные. Завтра для них будут открыты все церкви страны. Что же касается главного православного храма, то завтра службы здесь будут проходить кадые два часа. Кстати, Рождество, по традиции, — выходной, и этот день можно провести с пользой.