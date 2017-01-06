Рождественский сочельник: ожидание первой звезды и медовая кутья

Новости Беларуси. 6 января у православных – рождественский сочельник. Верующие ждут появления в небе первой вечерней звезды – символа той, что засияла над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. Во всех храмах пройдут праздничные богослужения.

В этот день также принято собираться всей семьей в родительском доме и встречать праздник. Канун Рождества – это и последний день сорокадневного поста.

В былые времена, перед тем как сесть за стол, на котором главным яством была медовая кутья, гости выходили на улицу высматривать «путеводную» звезду и по приметам определяли благополучие в хозяйстве на весь год, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.