Рождественский сочельник отмечают сегодня католики всего мира

В Беларуси католики — вторая по количеству верующих конфессия.

Они будут делиться друг с другом оплатками — тонкими пластинками пресного хлеба.

Это дань памяти древним христианским традициям. Праздничные богослужения пройдут во всех костелах Беларуси. Центром торжеств, по традиции станет Архикафедральный костел Пресвятой Девы Марии. Обычно в рождественскую ночь в храмах собирается до 4 тысяч человек, а днем 25 декабря и того больше.

Как и в православии, у католиков это второй по значимости церковный праздник после Пасхи. После появления первой звезды в храмах начинаются торжественные богослужения.

Митрополит Тадеуш Кондрусевич сегодня ночью проведет рождественскую службу в костеле Воздвижения Святого Креста в Вилейке. Белорусский иерарх обратится с рождественским посланием к верующим.

Обычно в эту ночь в храмах собираются тысячи людей. А дома католики рядом с наряженной елкой по традиции устраивают рождественский вертеп: фигурки Девы Марии и святого Иосифа рядом с лежащим в яслях младенцем Иисусом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».