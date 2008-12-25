Рождественские ярмарки прошли во всех районах Минска

Продукты, готовые кулинарные изыски, сувениры, новогодние украшения и елки. Бойкая торговля развернулась во всех районах города, но главными стали две площадки — у Дворца спорта и на Октябрьской площади. Горожане сюда шли не только наполнить пакеты, но и зарядиться хорошим настроением. Даже главный герой праздника – Дед Мороз заглянул на ярмарку. Своим большим мешком дед Мороз сегодня никого не удивил. У некоторых покупателей сумки были побольше и потяжелее. Организаторы постарались: изобилие продуктов и сувениров радовало, а праздничный день обеспечил всем хорошее настроение.



Свою продукцию в Минск привезли 11 рыбхозов. На прилавках — живая рыба по сниженным ценам, рядом — дегустация ухи и других изысков. Кстати, порадовать своих близких блюдами из морепродуктов, действительно решили очень многие хозяйки.



А вот Октябрьская площадь сегодня превратилась в настоящий центр развлечений. Музыкальные коллективы радовали песнями, сказочные герои готовы были сфотографироваться со всеми желающими, ну, а свои физические способности самые смелые проверили на игровых конкурсах. Кроме того, не отходя от главной елки страны, можно было присмотреть колючую красавицу и себе домой.