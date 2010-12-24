Рождественские традиции в Беларуси

По традиции Рождество Христово отмечают два дня. Сегодня верующие за праздничным ужином вспоминают события, которые относятся к Рождеству Спасителя. А завтра будут ходить друг к другу в гости и делиться радостной вестью — Христос родился.

Праздник Рождества Христова в семье Клюевых — один из самых главных в году. К нему готовятся за несколько недель. Ни один день не проходит без молитвы. В этом доме стараются не нарушать религиозные традиции. Даже подготовка к праздничному ужину — ритуал. В знак того, что Иисус родился в яслях, на стол кладут сено. Количество приготовленных блюд— 12, ровно числу апостолов.

Леокадия Клюева:

Традиционный семейный рецепт — кутья: перловка промывается, замачивается, варится, но не до полной готовности. Добавляется мёд, немножко тёмного сахара и изюм.

Начинается и заканчивается праздничный ужин молитвой, которая звучит в храмах на Рождественском богослужении в ночь с 24 на 25 декабря.

В Гродно главная праздничная служба состоится в кафедральном Фарном костёле Франциска Ксаверия. Это самый древний городской храм — ему уже более 300 лет. И для каждого верующего он является символом надежды, символом духовности.

Ян Кучинский, настоятель Фарного костёла:

Гэты храм заўсёды быў сімвалам веры. У час камунізма, за савецкі час касцёл быў зачынены. Хацелі яго перабудаваць, змяніць, але людзі прыходзілі і днём, і ноччу, каб пільнаваць гэты касцёл, каб дзяжурыць.

Отреставрированный Фарный костёл теперь полон прихожан. Вслед за гродненским храмом, открываются новые приходы по всей Беларуси. Только в областном центре за последние годы возвели три костёла.

Ксёндз Антоний Гремза, секретарь Гродненской римско-католической епархии:

Верующие прихожане включаются в оживление жизни церкви, что касается и приходов, и реставрации храмов. У нас очень много храмов восстановлено. Так же есть новые приходы.

По традиции Рождество Христово отмечают два дня, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» . Сегодня за праздничным ужином вспоминают ветхозаветные пророчества и события, которые относятся к Рождеству Спасителя. А завтра верующие будут ходить друг к другу в гости и делиться радостной вестью — Христос родился.