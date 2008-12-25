Рождественские богослужения прошли во всех костелах Беларуси

Праздничные мессы начались с восьми утра и проходили каждые два часа. Детские и молодежные службы, театрализованные представления в храмах стали символом Рождества Христова в душе каждого христианина. Наряженные ели, ясли с младенцем Иисусом и песни, восхваляющие Христа, - традицию празднования одного из важнейших христианских праздников сегодня можно было прочувствовать и в столице.



Дневные богослужения в столице начались уже в восемь утра. После главной мессы, которая прошла в полночь, людей в храмах не поубавилось. Воздать хвалу Иисусу пришли тысячи верующих.



Где родился Иисус, кто его мама и почему рядом с ним пастухи и животные — служба для самых маленьких сродни игре. И именно дети стали главными на празднике рождения Христа. Песни из их уст звучали особенно проникновенно. Характерный атрибут праздника — украшенная ель — традиция, которая зародилась еще у германских народов. Во времена язычества рождественское дерево было символом жизни и плодородия.



Символ праздника — вертеп — изображение пещеры с младенцем Иисусом. Еще в 13 веке в костелах устраивались небольшие ниши, в которых изображались сцены из легенды о Рождении Христа с помощью деревянных, фарфоровых или глиняных фигурок. Со временем ясли стали ставить не только в храме, но и в домах. По традиции они стоят несколько недель.



Христиан Беларуси, празднующих сегодня Рождество Христово, поздравил Президент Александр Лукашенко. "Этот радостный семейный праздник, согретый заветами любви и согласия, дарит миллионам людей веру и надежду. В такие торжественные дни особенно проникновенно ощущается непреложность вечных евангельских истин, простых и великих одновременно. Ведь в наш сложный и противоречивый век человечеству необходимы высокие идеалы справедливости, самопожертвования и милосердия, которые христианство несет в мир вот уже более двух тысяч лет", - говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал соотечественникам, чтобы благодатная атмосфера Рождества всегда царила в их домах и помогала сохранять самые главные сокровища: душевный покой, взаимопонимание, дружбу и верность, умение прощать и ценить жизнь.



Более миллиарда человек во всем мире отмечают Рождество по Григорианскому календарю. Центром торжеств традиционно стал Вифлеем, город, в котором, по преданию, родился Иисус. После пения гимнов процессия духовенства в белых с золотом облачениях вышла к установленному во дворе вертепу, чтобы положить в ясли фигурку младенца Иисуса. Единственное, чего не было в Вифлееме — это рождественской ёлки. Она на Ближнем Востоке не растет. Поэтому гирляндами украсили 10-метровый кипарис.



Главные торжества прошли в Ватикане. К резиденции Папы Римского пришли тысячи паломников чтобы дождаться, когда в окне появится понтифик с зажженной свечой. С этого по традиции начинаются празднования. Полуночную мессу Бенедикт 16 отслужил в соборе Святого Петра. В своей речи Папа Римский говорил о том, как важно, чтобы во всех нестабильных регионах планеты, наконец, наступил мир, о борьбе с бедностью и коррупцией.