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Рождественская месса в соборе святого Петра едва не сорвалась

25 декабря 2009 15:28
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В тот момент, когда понтифик входил в храм, одна из прихожанок, перепрыгнув заграждение, набросилась на него и сбила с ног.

С зажжения «свечи надежды и мира» Бенедиктом XVI начались торжества в Ватикане. Светом озарились рождественские ясли, а в пустовавшей до этого люльке появилась кукла Христа-младенца.

Затем в соборе Святого Петра началась служба. Правда, месса едва не сорвалась. В тот момент, когда понтифик входил в храм, одна из прихожанок, перепрыгнув заграждение, набросилась на него и сбила с ног. Папа не пострадал, а вот один из кардиналов получил травмы. Нарушительницу спокойствия, страдающую психическим расстройством, задержали.

Несмотря на досадный инцидент, глава Римской католической церкви сохранял спокойствие. Он взошел на алтарь и начал церемонию. В своей речи понтифик говорил о всеобщем единении и примирении людей.

Папа Римский Бенедикт XVI:
Эгоизм, личный и групповой, делает нас заложниками наших собственных интересов и желаний. Это противоречит истине и приводит к разделению людей.

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Рождественская месса в соборе святого Петра едва не сорвалась-3

Рождественская месса в соборе святого Петра едва не сорвалась-5

Рождественская месса в соборе святого Петра едва не сорвалась-7

Рождественская месса в соборе святого Петра едва не сорвалась-9

Рождественская месса в соборе святого Петра едва не сорвалась-11

Праздничные молитвы звучали и в Вифлееме, где более двух тысяч лет назад, по преданию, появился на свет младенец Иисус. Богослужения прошли в храме Рождества Христова — одном из древнейших на Святой земле. На церемонию собрались более сорока тысяч человек, в том числе и верующие из блокированного сектора Газа. Специально к празднику Израиль открыл для них границы. На центральной площади Вифлеема звучала громкая музыка. Здесь прошел рок-концерт.

Рождественская месса в соборе святого Петра едва не сорвалась-14

Рождественская месса в соборе святого Петра едва не сорвалась-16

Рождественская месса в соборе святого Петра едва не сорвалась-18

# общество # Фотофакт # Папа Римский

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