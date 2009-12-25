Рождественская месса в соборе святого Петра едва не сорвалась

В тот момент, когда понтифик входил в храм, одна из прихожанок, перепрыгнув заграждение, набросилась на него и сбила с ног.

С зажжения «свечи надежды и мира» Бенедиктом XVI начались торжества в Ватикане. Светом озарились рождественские ясли, а в пустовавшей до этого люльке появилась кукла Христа-младенца.

Затем в соборе Святого Петра началась служба. Правда, месса едва не сорвалась. В тот момент, когда понтифик входил в храм, одна из прихожанок, перепрыгнув заграждение, набросилась на него и сбила с ног. Папа не пострадал, а вот один из кардиналов получил травмы. Нарушительницу спокойствия, страдающую психическим расстройством, задержали.

Несмотря на досадный инцидент, глава Римской католической церкви сохранял спокойствие. Он взошел на алтарь и начал церемонию. В своей речи понтифик говорил о всеобщем единении и примирении людей.

Папа Римский Бенедикт XVI:

Эгоизм, личный и групповой, делает нас заложниками наших собственных интересов и желаний. Это противоречит истине и приводит к разделению людей.