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Рожденная революцией

04 марта 2008 18:26
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За 91 год существования белорусская милиция сформировала свои традиции. Как и в любой профессии здесь есть место и преемственности поколений, и многочисленным династиям.

Они звёзд с неба не хватают. На пагонах у супругов, Ольги и Дениса Чемодановых, их по одной. Звание майора уравнивает мужа и жену в правах и обязанностях, но не на работе, а дома. На службе же каждый выполняет свои обязанности. Денис с преступностью ведёт незримый бой. Оперуполномоченный работает по 25-ть часов в сутки.

Сколько часов в рабочем дне у Ольги, она сама и не знает. Однако начальник инспекции по делам несовершеннолетних Минского района за сутки успевает сделать многое. Подготовить отчёты, провести профилактические беседы со школьниками, забрать дочку из сада и накормить семью вкусным ужином.

По образованию Ольга филолог. А в милицию она попала случайно 9 лет тому назад. Теперь женщина в пагонах считает выбранную профессию своим призванием. И занимается воспитанием детей не только дома, но и на работе. 

Сотрудников правоохранительных органов в роду у четы Чемодановых не было. Начать добрую традицию Ольга и Денис решили со своей семьи. Трёхлетняя дочь Лиза уже высказала своё согласие носить гордое звание милиционера.

# общество

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