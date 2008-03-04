Рожденная революцией

За 91 год существования белорусская милиция сформировала свои традиции. Как и в любой профессии здесь есть место и преемственности поколений, и многочисленным династиям.

Они звёзд с неба не хватают. На пагонах у супругов, Ольги и Дениса Чемодановых, их по одной. Звание майора уравнивает мужа и жену в правах и обязанностях, но не на работе, а дома. На службе же каждый выполняет свои обязанности. Денис с преступностью ведёт незримый бой. Оперуполномоченный работает по 25-ть часов в сутки.

Сколько часов в рабочем дне у Ольги, она сама и не знает. Однако начальник инспекции по делам несовершеннолетних Минского района за сутки успевает сделать многое. Подготовить отчёты, провести профилактические беседы со школьниками, забрать дочку из сада и накормить семью вкусным ужином.

По образованию Ольга филолог. А в милицию она попала случайно 9 лет тому назад. Теперь женщина в пагонах считает выбранную профессию своим призванием. И занимается воспитанием детей не только дома, но и на работе.

Сотрудников правоохранительных органов в роду у четы Чемодановых не было. Начать добрую традицию Ольга и Денис решили со своей семьи. Трёхлетняя дочь Лиза уже высказала своё согласие носить гордое звание милиционера.

