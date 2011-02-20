Роза Турарбекова: Страны Туниса, Египта, Алжира, Йемена, Бахрейна, Ливии объединяет достаточно высокий уровень образования

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает доцент факультета международных отношений Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук Роза Турарбекова.

Ближний Восток снова превратился в одну большую горящую точку. Страны меняются, сценарии чуть-чуть корректируются, но суть остается той же: революции, народные бунты. Что случилось?

Роза Турарбекова:

На самом деле политическая картина Туниса, Египта, Алжира, Йемена, Бахрейна, Ливии, к сожалению, мне кажется, что это не последний пример, очень разная. А вот что действительно объединяет эти страны, я смотрела по всем критериям, это, конечно, достаточно высокий уровень образования, процент образованных людей. Тех, которые могут прочитать. Значит это люди, которые могут быть политически активными хотя бы потому, что могут прочитать новость в сети или сообщение на мобильном телефоне. Но самое главное, что там ничего не менялось.

Мне кажется, что на фоне того, как вдруг скакнули цены на продовольствие и резко обеднела образованная частя населения, люди вышли на улицы.

Почему Тунис и Египет? Это, мне кажется, очень важный вопрос. И Тунис, и Египет находятся под очень сильным воздействием политических и экономических изменений, связанных с мировой экономикой.

Не секрет, что у Туниса и Египта достаточно тесные связи с Европейским Союзом, в меньшей степени – с Соединенными Штатами. Мне кажется, что это тоже имеет на них определенное воздействие.

Естественно, что произвели большое впечатление на египтян события в Тунисе. Это сыграло немаловажную роль. И теперь уже события в Египте производят впечатления на арабский мир. И они уже шагнули за пределы арабского мира на Ближнем и Среднем Востоке.

Все чаще в последние годы в различных рассуждениях появляется страшное слово «голод». И этот голод появляется с приставкой «мировой». На сколько, на Ваш взгляд, этот голод реален в будущем, и на сколько он может отразиться на демографии планеты.

Роза Турарбекова:

Я думаю, что, конечно, это будет отражаться на демографии планеты, поскольку голод будет в основном распространен в развивающихся странах. Там достаточно высокий уровень рождаемости. Значительно выше, чем в развитом мире. Видимо, здесь будет какое-то сокращение численности населения. В связи именно с голодом и вообще в связи с возможностью роста рождаемости.

Я думаю, что перед нами действительно встанет вопрос о переоценке того, что мы потребляем. И, наверное, одежда будет иметь меньшее значение, чем еда. Бензин и газ будет иметь большее значение. Цена на топливо будет расти.

Естественно, все это продолжает отдаваться эхом в мировом экономическом кризисе. Очень сильное изменение торгового баланса, продолжение роста цен на нефть и, в связи, с этим продолжение роста потребности в альтернативных источниках энергоресурсов. Ведь источники исчерпываемые. Их исчерпываемость приближается.

К 2030 году, по мнению экспертов энергетики, прогнозируется всплеск дефицита на нефть и газ.

Мне кажется, что попытка найти альтернативные источники вообще заставит нас пересмотреть ценовую политику в отношение наиболее важных продуктов. В том числе, и, конечно, продовольствия.

Сейчас планета прирастает, если посмотреть в количественном отношении, за счет восточных государств, регионов. Каким образом это засилье восточных государств повлияет на дальнейшее формирование каких-то тенденций?

Роза Турарбекова:

Уже влияет. Вы же знаете, что фактически центр развития мировой торговли и уже отчасти мировой экономики перемещается в Азиатско-Тихоокеанский регион. Достаточно серьезные успехи Китайской Народной Республики, Индии. Все это наталкивает на мысль, что геополитические изменения уже происходят.

Другое дело – насколько это ситуация с голодом подорвет позиции того же самого Китая, Индии.

Потому что там достаточно большое количество людей, которые могут попасть за так называемую черту бедности.

Роза Турарбекова:

Да, потому что они, собственно говоря, только недавно начали выходить из этой категории бедных стран.

Был пример, когда Европа пыталась поднять свою рождаемость за счет мигрантов. А за счет чего нужно ее на самом деле поднимать? Потому что как показал европейский опыт, за счет мигрантов как-то не очень получилось.

Роза Турарбекова:

Я думаю, что, к сожалению, Европа не сможет отказаться от активной миграционной политики, потому что Европа будет нуждаться в рабочих руках в большей и большей степени.

Стимулировать рождаемость материальными факторами – это, конечно, достаточно перспективный путь. Но здесь дело не только в одноразовом пособии, которое получает женщина, решившая родить ребенка. Но в системном, социальном, гарантированном отношении к женщинам, которые решили реализовать свое природное предназначение.

Не секрет, что женщина, которая имеет много детей, по крайне мере, не одного ребенка, находится в более ущербном положении, нежели мужчина. И это не потому, что мужчины, скажем так, злонамеренно пользуются этим фактором. Это так складывается, к сожалению, объективно, потому что такая женщина имеет меньше шансов на большую занятость. Она больше думает о детях. А в случае их болезни она отсутствует на работе. Какому нанимателю понравиться такая ситуация?

Административная позиция предполагает серьезную занятость. Начальник должен работать в два или в три раза больше, чем подчиненный. И ответственности они должны нести больше.

Готова ли женщина с двумя-тремя детьми к такому испытанию?

Я думаю, что здесь будет встречное направление: и с той, и с другой стороны. Так же как и общество должно идти навстречу женщине, так и женщина должна идти навстречу женщине и предлагать что-то свое.

Сформулируйте, пожалуйста, понятие демографической безопасности с учетом всей ситуации, которая сейчас складывается в мире.

Роза Турарбекова:

Я думаю, что демографическая безопасность – это не только процесс рождаемости. Это, конечно, вопрос охраны материнства и детства. Это вопрос рационального использования рабочей силы. И, конечно, это вопрос повышения образовательного уровня среди потенциальных работников.

И, мне кажется, надо уделять значительное внимание вопросу образования среди женщин. Для Республики Беларусь это не проблема. А для региона, о котором мы говорили, – это серьезная проблема.

Чтобы повысить рождаемость, нужно что? Строить жилье, запретить аборты или чаще влюбляться? Какой вариант выберите Вы?

Роза Турарбекова:

Наверное, я уже не так романтична, поэтому, скорее всего, я бы выбрала первый вариант ответа.