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Ровно 90 лет назад объявили о создании Белорусской советской социалистической Республики

01 января 2009 14:17
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Решение об образовании БССР было принято 1 января 1919 в Смоленске на первом съезде белорусских коммунистов. За годы существования советской республики Беларусь стала аграрно-индустриальной страной. Её называли союзным сборочным цехом. Ценой трети граждан дала мощный отпор фашистам, а также стала одним из учредителей Организации Объединённых Наций — всерьёз и надолго заявив о себе на международной арене.

С 90-й годовщиной образования Белорусской Советской Социалистической Республики соотечественников поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
# общество

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