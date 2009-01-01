Ровно 90 лет назад объявили о создании Белорусской советской социалистической Республики

Решение об образовании БССР было принято 1 января 1919 в Смоленске на первом съезде белорусских коммунистов. За годы существования советской республики Беларусь стала аграрно-индустриальной страной. Её называли союзным сборочным цехом. Ценой трети граждан дала мощный отпор фашистам, а также стала одним из учредителей Организации Объединённых Наций — всерьёз и надолго заявив о себе на международной арене.



С 90-й годовщиной образования Белорусской Советской Социалистической Республики соотечественников поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.