Ровно 90 лет назад была принята первая белорусская Конституция

В феврале 1919 года Всебелорусский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов принял главный документ Советской Социалистической Республики Белоруссии.

Документ отменил частную собственность на землю. А леса, недра и воды стали государственными. Этой конституцией определялось и название страны – Социалистическая Советская Республика Белоруссия. То есть получается, что 3-го февраля 1919 года было образовано не БССР, а – ССРБ. Тогда же утвердили советские герб и флаг.

Первая белорусская конституция состояла из трех крупных блоков. Собственно, как и любая другая. В первом – что может власть. Второй – о правах граждан. А третий задал механизмы по обеспечению баланса этих двух систем. Вторая в истории белорусская конституция появилась через 8 лет. Главные нововведения – более четкое определение пределов и возможностей законотворчества власти БССР в соотношении с полномочиями аналогичных органов Советского союза.

В 1937-м ее сменила новая. Следующим шагом конституционного строительства стад основной закон 1978 года. Современная Конституция Беларуси была принята в 1994-м году. Как и в случае с первой, она четко провозглашала страну как социально ориентированное государство. В этом году исполнится 15 лет как Беларусь живет по пятой – современной конституции. За это время она показала свою жизнеспособность. И это, пожалуй, главное для страны, развитие которой определяется таким документом.

Исторически конституция – это договор общества и власти по поводу того, как общество, используя власть, собирается развиваться. Причем, в долгосрочной перспективе. Поэтому неудивительно, что во всех странах этот день отмечается как праздник. По значимости он не менее важен, чем, к примеру, День независимости. Ведь фактически, конституция, это документ, по которому строится будущее страны. День Первой белорусской конституции не отмечается как праздник, это просто прошлое, которое надо помнить.