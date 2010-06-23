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Ровно 66 лет назад, 23 июня 1943 года, началась Белорусская наступательная операция «Багратион»

23 июня 2010 06:39
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Она стала крупнейшей военной кампанией за всю историю человечества. В ней участвовало свыше трех миллионов человек и около 40 тысяч единиц техники.В течение одной недели войска четырех фронтов разгромили основные силы немецкой группы армий «Центр». День освобождения белорусской столицы – 3 июля – стал датой окончания первого этапа операции. А уже 28 июля наша страна была полностью очищена от фашистских захватчиков.
# общество

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