Ровно 66 лет назад, 23 июня 1943 года, началась Белорусская наступательная операция «Багратион»

Она стала крупнейшей военной кампанией за всю историю человечества. В ней участвовало свыше трех миллионов человек и около 40 тысяч единиц техники.В течение одной недели войска четырех фронтов разгромили основные силы немецкой группы армий «Центр». День освобождения белорусской столицы – 3 июля – стал датой окончания первого этапа операции. А уже 28 июля наша страна была полностью очищена от фашистских захватчиков.