Ровно 65 лет назад войска третьего Белорусского фронта освободили город Лиду

Четырём частям и соединениям, отличившимся при взятии города, присвоены почётные наименования «Лидские». В этот же день войска 1-го Белорусского фронта освободили Давид-Городокский район, а стрелковые дивизии 3-й армии 2-го Белорусского фронта победно вошли в Дятловский. А Минск 9 июля 44-го встречал своих же жителей. 25 тысяч человек впервые массово вышли восстанавливать город, который лежал в руинах. За годы войны столица была разрушена на 80%. Было уничтожено почти 6 тысяч домов, разрушены все заводы, электростанция, водопровод, телефонная станция и телеграф. Погибла вся проектная и планировочная документация города. Авторская группа архитекторов разработала новый послевоенный план реконструкции столицы. Строительство началось с восстановления крупных промышленных объектов.