Ровно 65 лет назад в ночь с 18 на 19 марта 1944 года Красная армия освободила концлагеря в районе Озаричей

Люди, которых держали в Полесском болоте, были заражены сыпным тифом.

Их освобождение, по замыслу рейха, должно было положить начало эпидемии в наступающих частях. Но циничному плану гитлеровцев так и не удалось осуществиться.

Один из палачей в медицинских халатах германский генерал Блюменталь лично обследовал Озаричские болота и признал – лучшего места для стратегического лагеря смерти не найти. В ограждённый проволочный загон людей сгоняли из близлежащих областей Беларуси и России. Антонине Евменовне Верас не было и пятнадцати, когда она стала частью дьявольского плана доктора Смерть.

Те четыре ночи и пять дней, проведённые в болоте: без воды и пищи восьми десяти одно летняя женщина помнит посекундно. Ей повезло – она выжила. Таких как Антонина Евменовна всего за несколько недель существования через озаричский лагерь прошло более 50 тысяч человек. Каждый пятый навсегда остался в этом болоте. Голод, холод и сыпной тиф. Задача людей была заболеть, умереть и стать преградой на пути красной армии.

Озаричские лагеря были освобождены в ночь с 18 -го на девятнадцатое марта войсками 65-й армии Первого Белорусского фронта. Циничный план Блюменталя не осуществился: в кратчайшие сроки советские медики очаг эпидемии локализовали, а наступление войск продолжилось. Но страшные дни Озаричей очевидцы и сегодня вспоминают с содроганием.

