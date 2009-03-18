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Ровно 65 лет назад в ночь с 18 на 19 марта 1944 года Красная армия освободила концлагеря в районе Озаричей

18 марта 2009 18:51
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Люди, которых держали в Полесском болоте, были заражены сыпным тифом.

Их освобождение, по замыслу рейха, должно было положить начало эпидемии в  наступающих частях. Но циничному плану гитлеровцев так  и не удалось  осуществиться. 

Один из палачей в медицинских халатах германский генерал Блюменталь лично обследовал Озаричские болота и признал – лучшего места для стратегического лагеря смерти не найти. В ограждённый проволочный загон людей сгоняли из близлежащих областей Беларуси и России. Антонине Евменовне Верас не было и пятнадцати, когда она стала частью дьявольского плана доктора Смерть.

Те четыре ночи и пять дней, проведённые в болоте: без воды и пищи   восьми десяти одно летняя женщина помнит посекундно. Ей повезло – она выжила. Таких как Антонина Евменовна всего за несколько недель существования через озаричский лагерь прошло более 50 тысяч человек. Каждый пятый навсегда остался в этом болоте. Голод, холод и сыпной тиф. Задача людей была заболеть, умереть и стать преградой на пути красной армии.

Озаричские лагеря  были освобождены в ночь с 18 -го на девятнадцатое марта   войсками 65-й армии Первого Белорусского фронта.  Циничный план Блюменталя  не осуществился: в кратчайшие сроки советские медики очаг эпидемии локализовали, а  наступление войск продолжилось. Но страшные дни  Озаричей очевидцы и сегодня  вспоминают с содроганием.

# общество

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