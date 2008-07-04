Ровно 54 года в центре столицы был торжественно открыт обелиск Победы

За прошедшее время изменился и облик Площади, и сам монумент претерпел несколько реставраций.

54 года назад в самом сердце столицы был открыт 38-метровый обелиск в память о воинах и партизанах, павших в боях с фашистами. Мало кто уже помнит, но до установки монумента Победы на площади находился символический камень, огороженный висячими цепями. А нынешний монумент должен был появиться на Центральной - Октябрьской площади.

Тогда управление по делам архитектуры из ста проектов выбрала работу ещё мало кому известного Георгия Владимировича Заборского. Материал для монумента везли со всего союза: серый гранит из Днепропетровска и Житомира, а для ордена Победы, который венчает четырёхгранный обелиск, ломоносовскую смальту - редкий материал - специально для этих целей доставили из Ленинградской Академии художеств.

Тематические горельефы, четыре бронзовых венка - четыре фронта, бойцы которых освобождали Беларусь от захватчиков. Кстати, при открытии монумента Георгий Заборский рассказал, что памятник Победы он начал проектировать еще в 1942, когда война была ещё в самом начале, уверен был в Победе.

В день семнадцатой годовщины Победы, 3 июля 1961 года у монумента был зажжён Вечный огонь. А сегодня обелиск это не просто неотъемлемая и узнаваемая часть архитектурного Облика города, но и символ - победы, мужества и памяти. И по традиции в День Независимости к вечному огню в память о погибших в годы Великой Отечественной легли венки и цветы.

