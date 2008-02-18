Ровно 5 лет назад было подписано соглашение между погранслужбой и Белорусским Экзархатом

Врученную Белорусской православной церковью хоругвь пограничники воспринимают как свое духовное знамя.

С тех пор церковное освящение боевых знамен, присутствие священнослужителей на церемонии принятия присяги молодыми воинами - неотъемлемая часть воинского ритуала. Ровно столько же гарнизонному храму в Лидском погранотряде. Первый камень заложили в 2003-м и уже через год здесь начали проходить церковные службы. За это время, говорит местный настоятель, его паства увеличилась в несколько раз. Сегодня службу посещают почти все военнослужащие, особенно молодое пополнение.

Появление гарнизонного храма полностью изменило настроение военнослужащих. Сегодня случаи нарушения дисциплины или халатного отношения к своим обязанностям в части практически исключены.

Пример лидского погранотряда не единственный. Еще один гарнизонный храм есть в Сморгони. Военнослужащие брестской погрангруппы также хотят построить храм. На совместном семинаре пограничники и священнослужители планируют принять новое соглашение, совершенствующее отношения армии и церкви.

Среди прочих, главный вопрос - юридический статус войсковых храмов. Де-факто они есть, но правового акта, регламентирующего их работу - нет. Работу по его принятию следует активизировать. Тем более, что проект устава войскового храма уже подготовлен и почти согласован с другими силовыми ведомствами.

