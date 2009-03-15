Ровно 15 лет назад белорусский парламент принял основной закон страны – Конституцию

Пятая по счету в новейшей истории нашей республики и первая Конституция уже суверенного государства – она подвела определенный итог развитию независимой страны.

Обеспечила основу для становления нашего государства, как правового и демократического. Доказала тем самым, что ее нормы устремлены в будущее. Маленькая книга с тиражом бестселлера. Ее не зачитывают до дыр, но большинство из нас знает многие цитаты из нее почти наизусть. Конституция Республики Беларусь – один из главнейших государственных атрибутов и основной свод законов, по которым живет общество. Гарантия прав и свобод белорусов.

Эти фолианты из "золотого фонда" Национальной библиотеки – не просто культурно-историческая ценность. Из всего собрания оригинальных книг и рукописей, относящихся к истории создания Конституции Беларуси, Статут Великого Княжества Литовского, бесспорно, – главная национальная гордость белорусов. Еще в 16 веке, именно на территории нашего государства, и был составлен этот свод гражданских законов. Почти 200 лет он сохранял свою силу. И считался наиболее совершенным в Европе того времени.

Мини-издание Конституции БССР от 1937года – как еще один знак уважения белорусов к главному закону своей страны. Всего 50 экземпляров, как бы теперь сказали "эксклюзивного" издания, вышли в свет в 1948 году, по инициативе рабочих барановичской типографии. Особое почтение и "чтение" Конституции у профессионалов – правоведов. Изучение начинающими юристами 146 статей, уместившихся всего на 40 страницах современного белорусского Основного закона, занимает целый год.

Конституцию называют вершиной правовой пирамиды. В мире не встретишь "плохо" написанных конституций, – говорят юристы. Главное, какие условия для реализации декларированных в ней положений она создает. Работа над Конституцией Беларуси суверенной длилась с 1990-го по 1994-й год. Молодое государство определило и закрепило перспективы своего развития на принципиально новом Основном законе.

С 1996 года белорусская Конституция по праву может считаться истинно народной. Текст с изменениями и дополнениями в основной закон приняли не просто от имени народа, а сами граждане, проголосовав на референдуме. Конституционный суд – такой государственный институт есть не в каждой стране, живущей по законам писаной Конституции. Именно его решение, например, повлияло на скорейшую реализацию в других правовых актах права белорусского гражданина на свободу перемещения, как внутри страны, так и за ее пределы, отменив выездной штамп и прописку.

Конституция – зеркало общества. Концепция белорусской основного закона: все органы власти должны работать в интересах общества и человека. У нас в стране, где проживают более 130 национальностей, – социальный мир и религиозная толерантность, гарантия защищенности прав и свобод человека. К нам стремятся приехать, не просто остаться на постоянное место жительства, но и получить статус гражданина.

С государственным праздником соотечественников поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Конституция продолжила демократические традиции белорусского народа, открыла новые возможности для возрождения его духовных и культурных ценностей. Ее основные положения направлены на сохранение социально-политической стабильности в обществе, защиту прав и свобод граждан. На основе главного Закона мы стремимся сделать жизнь людей достойной и счастливой" – говорится в поздравлении. Глава государства пожелал всем новых свершений, здоровья, счастья, достатка и оптимизма.