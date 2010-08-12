Ровно 10 лет назад погиб экипаж атомной подводной лодки «Курск»

Взрыв торпеды в носовом отсеке и погружение на дно. Тогда за событиями в Баренцевом море следил весь мир. Но надеждам на спасение не суждено было сбыться. 118 моряков погибли. Среди них были и белорусы. В Пинске сегодня вспоминают капитана второго ранга Сергея Дудко.

Спустя 10 лет все также трудно говорить об этом. Их Сережка так мечтал быть моряком и пойти по стопам отца. Закончил школу и поступил в Ленинградское высшее военно-морское училище. Потом сразу на Северный флот. 31-летний капитан 2-го ранга и первые масштабные учения. Накануне Сергей привез семью к бабушке погостить. Больше они не виделись.

12 августа 2000 года разделило жизнь этой семьи на до и после. Тогда при проведении учений подлодка «Курск» не вышла на связь. События развивались стремительно: сильный взрыв. 23 моряка смогли укрыться в кормовом отсеке и подавали сигналы SOS. Они продержались восемь часов, некоторые даже оставили записки.

Однако, найти лодку удалось только на следующий день. В спасательной операции принимали участие специалисты из Норвегии и Великобритании. Спасти моряков так и не удалось. В Баренцевом море погиб весь экипаж подводной лодки — 118 человек. Официальная версия катастрофы — взрыв торпеды в носовом отсеке и погружение на дно.

Елена Гловацкая, тетя Сергея Дудко:

Сторпедировала ракета — с этого же «Курска» уловила шум. Она не ушла по цели, а вернулась на свой шум и разбила «Курск».

Сегодня в память о погибших моряках траурные церемонии проходят на всех флотах России. У дома, где провел детство Сергей Дудко, по традиции собрались его друзья и близкие. Возложили цветы и почтили память минутой молчания.

Николай Егоров, председатель Пинского городского Совета ветеранов:

Он был человек уникальный, образованный, грамотный и действительно будущее светило. Мы думали — адмиралом был бы.

Василий Якимович, старший лейтенант Тихоокеанского флота:

Эта трагедия не должна быть забыта и должны быть сделаны очень глубокие выводы всеми: и конструкторами, и моряками.

Новые подводные лодки теперь строят, учитывая ошибки «Курска». В официальном отчете о гибели атомохода говорилось, что шлюзовая конструкция оказалась несовершенной. В современных подлодках теперь предусмотрено, что в случае ЧП экипаж сможет покинуть лодку за две минуты.