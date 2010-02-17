Роте почетного караула - 15 лет

Без этого подразделения Вооруженных сил Беларуси не обходится ни одно мероприятие высочайшего уровня.

За время существования «школу» почетного караула прошли более тысячи военнослужащих. Бойцы здесь, как на подбор. И не удивительно. Попасть в это элитное подразделение может далеко не каждый. У кандидата должна быть привлекательная внешность, высокий рост и, конечно, железное здоровье. Недостаточно крепкий не выдержит и одного интенсивного занятия на плацу. А в преддверии праздников приходится маршировать часами.

Сейчас Рота почетного караула готовится к участию в параде в честь 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной.