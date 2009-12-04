Ростовской старушке дали квартиру через 40 минут после разговора по «прямой линии» с Путиным

Ей стало плохо. Мэрия города Азова Ростовской области экстренно выделила квартиру 84-летней фронтовичке Нине Демиденко.

Фронтовичка не раз обращалась в администрацию города с просьбой выделить ей квартиру как ветерану войны, но неизменно получала отказ, поскольку вовремя не встала на очередь.

В итоге к Путину обратился племянник Демиденко, и уже во время «прямой линии» в мэрии Азова было созвано экстренное совещание. Через 40 минут после его окончания чиновники начали оформление прав на квартиру для пенсионерки. По словам сотрудницы городской администрации, дело под личный контроль взял ростовский губернатор.

После неожиданного и быстрого разрешения ее давней проблемы с жильем пенсионерка так переволновалась, что слегла с давлением, сообщает newsru.com.