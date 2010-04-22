Россиянку приговорили к неделе тюрьмы за срыв авиарейса

Россиянка Ирина Шевченко приговорена канадским судом к неделе тюремного заключения за срыв рейса из Москвы в Нью-Йорк.

Шевченко была освобождена в зале суда, поскольку к моменту вынесения приговора уже провела в тюрьме семь дней. 49-летняя Ирина Шевченко была арестована в середине апреля. В США, где она постоянно проживает, женщина возвращалась из России. Незадолго до ее отъезда там умерла ее мать, за которой она ухаживала. В магазине беспошлинной торговли в московском аэропорту она приобрела алкоголь. Пить спиртное, принесенное на борт пассажирами, правила авиакомпании запрещают, поэтому Шевченко выпила алкоголь в туалете.

После этого россиянка устроила скандал на борту. Самолет совершил посадку в канадском аэропорту, где Шевченко высадили из самолета и передали властям. Суд обязал ее выплатить авиакомпании шесть тысяч долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный салону самолета, пишет Lenta.ru.

Сообщается, что женщина страдает от психического расстройства, но в Москве у нее закончились препараты, которые она должна была принимать регулярно.