Россиянка хотела взорвать консульство в Бресте из-за того, что не могла найти работу

Вечером в дежурной части Ленинского РОВД города Бреста раздался телефонный звонок. Женщина рассказала сотруднику милиции о том, что собирается устроить теракт у здания генерального консульства России.

Звонившая даже представилась и описала свою внешность.

На место предполагаемого происшествия тут же выехали сотрудники милиции и саперы. Возле консульства была и «террористка». В руках она держала две сумки, но взрывоопасных предметов в них не было.

Гражданка России рассказала, что недавно приехала в Брест и попыталась найти здесь работу и жилье, но сделать этого не удалось. Тогда женщина решила пойти на такой отчаянный шаг.

На 51-летнюю гражданку России заведено уголовное дело, максимальным наказанием для нее может стать пять лет лишения свободы. Вряд ли ее обрадует такое «трудоустройство», пишет «Народная газета».