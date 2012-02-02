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Россиянин полтора года продавал в Беларуси рыбную закуску со вкусом икры, заменив крышку с надписью

02 февраля 2012 13:40
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Банка за три доллара после нехитрых манипуляций уходила за сотню. Покупателями такого товара стали как минчане, так и иностранцы.

Упаковочный цех предприниматель организовал прямо в квартире жены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По подсчетам оперативников, доход от незаконной деятельности составил минимум 50 миллионов белорусских рублей.

Александр Евсюков, заместитель начальника управления ГУБЭП МВД Республики Беларусь:
В доме у него обнаружено свыше 500 банок икры. Реализовал он свыше тысячи банок такой фальсифицированной икры на сумму свыше 50 млн. Реализовал он индивидуальным предпринимателям, субъектам хозяйствования, которые организовывают продажу на рынках Минска, а также Минской области морских деликатесов. Также часть продукции реализовывалась иностранным гражданам под видом черной икры.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, за что ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

# общество # Белоруссия

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