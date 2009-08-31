Россияне не знают, что СССР воевал с Германией

Почти две трети (58%) россиян полагают, что Вторая мировая война началась в 1941г. Такие данные были получены в ходе опроса Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом только одна пятая россиян (22%) знают, что Вторая мировая война началась в 1939 г. Еще 5% опрошенных указали другие варианты ответа, а затруднились с ответом на вопрос о дате начала войны 8% жителей России.

Также россияне разошлись во мнениях о причинах войны. Почти половина опрошенных (47%) считают, что главной причиной начала Второй мировой войны стало желание Германии взять реванш за поражение в Первой мировой войне. 30% жителей России полагают, что война началась из-за стремления международного империализма к переделу колоний и рынков.

В качестве других причин называются нежелание западных стран создавать систему коллективной безопасности совместно с СССР (18%), мировой экономический кризис - Великая депрессия (17%), подписание пакта Молотова-Риббентропа (13%), политика «умиротворения германского агрессора» со стороны Великобритании и Франции (10%). Реже всего респонденты связывают начало Второй мировой войны с желанием СССР распространить коммунизм в Европе (7%) и неуступчивостью Польши, не согласившейся удовлетворить территориальные требования Германии (6%), сообщает RBK.ru.