Россияне и украинцы из-за роста цен едут за едой в Беларусь

Рост цен на продовольствие в мире — одна из самых обсуждаемых тем недели. Беспрецедентный скачок стоимости основных продуктов питания ООН констатировала еще в декабре прошлого года. Тогда был зафиксирован 20-летний максимум цен на продовольствие. В начале нынешнего года тенденция лишь продолжилась.

Эксперты называют много версий: от глобального потепления — как следствие засухи и, как результат, неурожая, до заговора крупных монополистов. Но все они едины во мнении: география продовольственных проблем стремительно меняется, и сегодня это далеко не только беднейшие страны мира, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



В лидерах планетарного дорожания — пшеница: всего за год цена на зерно поднялась на две трети, а также сахар, говядина и подсолнечное масло. Они стали дороже более чем на 30%.



Тенденция мирового дорожания не обошла стороной ни одно государство, в том числе и Беларусь. Но по сравнению с ближайшими соседями, наша страна выглядит гораздо более выгодно. За тот же год цены на продукты питания в Беларуси выросли всего на 13%. В то время как мясо, молоко и картошка в соседних России, Украине и Польше стоят более чем на половину дороже, чем у нас. А для жителей приграничья уже привычными стали шоп-туры по белорусским гастрономам.

Киевский журналист Олег Пластовец сейчас как раз готовит материал на одну из самых злободневных тем в Украине. Наш коллега утверждает: подорожание продовольствия в стране связано исключительно с внутренними причинами. В некоторых случаях речь идет о 20, даже 50-процентном росте, цены в Украине приближены к мировым, а иногда и опережают их. «Связано это с несколькими факторами», — объясняет журналист. Во-первых, агропромышленный комплекс застрял на уровне 80-х прошлого века, во-вторых, низкая конкуренция на рынке — производителей в стране мало, в третьих — за 20 лет самостоятельности государства адекватные условия для деловых кругов так и не были созданы. В мировом рейтинге по легкости ведения бизнеса Украина на 145 месте. Беларусь занимает 68-ю позицию.

Олег Пластовец, редактор интернет-портала (Украина):

Мы (я имею в виду чиновников) до сих пор пытаемся решить возникающую проблему в виде роста цен точечными манипуляциями ручного управления.

Неуклюжие попытки властей попробовать завезти из Китая гречку — послали пароход, на полпути вспомнили: ах! не сезон в Китае.

«Саму себя страна прокормить не сможет», — продолжает Пластовец. Импортный товар вытесняет с витрин отечественный. Украинцы уже едят египетскую картошку, китайскую гречку и белорусское масло, которое, кстати, купцам предлагают даже в придорожных лавках.

Татьяна Алексеевна, продавец:

В основном, берут белорусское масло. Говорят, там очень хорошие продукты, хорошая жирность масла. Люди довольны вашим маслом.

Продовольственный диалог Татьяна Алексеевна вела и о белорусском сыре, который с учетом всех пошлин дешевле украинского, и о прочих наших молочных продуктах. Поголовье скота в стране в сравнении с 90-ми сократилось в два раза. Уже сейчас в Украине литр молока на 30% дороже, чем у нас.

Практически во всем мире уровень жизни граждан определяется стоимостью их потребительской корзины — это то, без чего человек в принципе обойтись не может. В Украине в нее входят без малого 300 наименований товаров и услуг. Только вот, как выражаются сами украинцы, корзина та уже давно пухнет от голода. Судите сами: состав ее не менялся с 2000 года, а само наполнение просто поражает «богатством». Ежедневно в изобилии разве что лук и чеснок — по головке в сутки, хлеба — 62 килограмма в год, сала, масла и сахара — 5,5 граммов в день, а вот чая — всего... 3 стакана в месяц. С одеждой вообще туго: одно пальто рассчитано на восемь лет, сорочка — на 12, как, впрочем, и пара ботинок, которые украинцу тоже надо носить 12 лет.

И стоит «споживчий кошик» 900 с лишним гривен — это чуть больше 100 долларов. Украинский эксперт Николай Верницкий говорит без иронии: попробуйте прожить! Если стоимость мяса и молоко выросла на 20%, хлеба — на 12, подорожало подсолнечное масло. Цены уже кусаются, а дальше будет еще хуже.

Николай Верницкий, директор информационной компании (Украина):

За прошлый год цены на продовольственные товары выросли боле, чем на 20%, за начало этого года еще процентов на 5. Цены уже побили рекорд 2008 года и в этом сезоне они увеличатся процентов на 17.

Даже в самый базарный день с этого рынка выходят не с полными авоськами провизии. Берут по минимуму. А порой продавцы и вовсе стоят без дела. Согласно официальным опросам, большинство украинцев не запасаются на «черный день». Не потому, что не боятся продовольственного кризиса, как раз таки наоборот: половина жителей опасается голодных времен — не за что! Говорят: порцию сегодняшнего обеда приходится уменьшать, впрочем, как и экономить на некоторых продуктах.

Украинцы:

Естественно, на чем-то урезаешь, что-то себе не покупаешь. Каждый экономит на своем желудке.

Допустим, осенью капуста стоила 4,80, а сейчас — уже 8-9 гривен.

Цены просто невероятные. Если рассматривать не как цены, а как подешевение денег, то, конечно, это просто ужас!

Кусаются цены!!! Цены продовольственные? Дорого, все дорожает, с каждым днем все дороже...

А это уже голос из России. Цены на некоторые продукты в стране-соседке растут как на дрожжах. В лидерах — крупы, бобовые, молоко, хлеб. А вот на втором хлебе и вовсе приходится умерять аппетит. В некоторых регионах килограмм картофеля стоит дороже, чем кило бананов. Согласно официальной статистике, жителям Смоленской области картошка обходится почти вдвое дороже, чем белорусам. В Брянске цена выше на 65%.

Россияне:

Я считаю, что всё очень дорого. Растут цены, в основном, на товары первой необходимости.

Молоко дорожает, колбасные изделия дорожают, сахар, мука — всё!

Цены растут, конечно, не хватает денег.

Зинаида Михайловна на рынок ходит, как на экскурсию. На ее пенсию по нынешним расценкам продовольствием холодильник особо не заполнишь.

Зинаида Ружекина, житель Рудни (Россия):

Берешь, что по деньгам, а пенсия маленькая. Мясо мы не рассчитываем даже брать, потому что дорого.

Один из универсамов в центре Рудни покупателей привлекает акциями и скидками. Но даже в дискаунтере цифры на ценниках меняются только в сторону увеличения. Белорусские продукты здесь как панацея.

Тамара Селезнева, продавец (Россия):

Есть сыры некоторые, которые у вас дешевле, молоко дешевле.

Надежда Терещенкова, продавец (Россия):

Мясо, картошка у вас почти в два раза дешевле. Качество в Беларуси хорошее. Закупаемся.

На продовольственный шопинг Рудчане едут в Беларусь. До ближайшего Лиозно — 20 километров. Математика проста: за те же деньги в белорусских магазинах можно купить почти в два раза больше. Отечественный производитель кормит и жителей российского приграничья. Нарасхват — свежее мясо, консервы и детское питание.

Людмила Будникова, продавец универсама №1 Лиозно:

Чаще всего пользуются спросом у россиян сахар, так как он у нас дешевле, мясная продукция, мясо, колбаса, молочная продукция. В основном, приезжают в пятницу, субботу, воскресенье — поток людей. В больших объемах берут.

А вот у жителей Новозыбкова, что на Брянщине, мясо уже считается деликатесом для истинных гурманов, впрочем, как и сахар, и даже молоко. Последние в российских регионах стоят примерно в полтора раза дороже. Цена на продукты в среднем на 50% выше, чем в Беларуси. На вареные колбасные изделия — почти на 70. Потому в этом павильоне покупатели — редкие гости.

Россияне:

Очень дорого, дорожает всё с каждым днем. Когда это кончится, уму не постижимо.

Цены — пусть Бог помилует! Так всё дорого стало! У нас никогда картошка 35 рублей не стоила. Красная цена была ей 5 рублей.

Почувствуйте разницу: даже в приграничной Гомельской области тот же картофель сегодня можно найти в два раза дешевле. Несмотря на то что цены на продовольствие в мире на историческом максимуме, для белорусов продукты остаются доступными, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».