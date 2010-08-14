Россияне едут в Беларусь, спасаясь от удушающего смога

Более полусотни детей и преподавателей из Москвы приехали в оздоровительный центр под Брестом.

Москвич Никита первый раз в нашей стране, но он уже успел найти белорусских друзей. У мальчишек общие интересы: поиграть в футбол, обсудить компьютерные игры, покататься на велосипедах. Теперь и уезжать не охота.

Лада Хаваева, многодетная мама (Россия):

Очень нравится: воздух свежий, питание шикарное, детьми занимаются, делают массажи, гидромассажи…

Евгений Гулюта, заместитель директора детского реабилитационно-оздоровительного центра «Колос»:

В ситуации, которая сложилась в России, в рамках помощи, которую объявил Глава государства российскому народу, мы принимаем у себя детей из задымленных областей России. Сейчас у нас находятся дети из приюта и детского дома Москвы и Подмосковья.

Всего на Брестчину приехали более полусотни детей и педагогов из Москвы. Сейчас их обследуют медики. С ними работают психологи и педагоги. Несколько дней на белорусской природе уже заставили ребят забыть о дымовой завесе на московских улицах.

Белорусский «Колос» смог рассеять московский смог для российских детей. Здесь они наконец-таки нашли все летние радости: чистое небо, яркое солнце и, конечно же, свежий воздух.

В ближайшие дни Брестская земля примет новых гостей. К ребятам из Москвы присоединятся еще около сотни сверстников уже из пострадавших от пожаров районов Рязанской и Тамбовской областей. В жаркие дни августа их согреет не только солнце, но и теплая забота.