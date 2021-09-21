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Россия в полном объёме восстановила авиасообщение с Беларусью

21 сентября 2021 07:51
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Российская Федерация в полном объеме восстановила авиасообщение с Республикой Беларусь. 21 сентября вступило в силу решение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, развернутого в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые это анонсировали лидеры двух стран по результатам встречи в Кремле 9 сентября.

Россия в полном объёме восстановила авиасообщение с Беларусью-1

Полеты в Беларусь после периода локдауна возобновились ровно год назад. Их число постепенно увеличивалось. Так, в июне в расписании значилось 10 регулярных рейсов в Минск. С августа их стало еще больше, были открыты и аэропорты в Сочи и Краснодаре.

В соответствии с соглашением о воздушном сообщении между странами нет ограничений ни по направлениям, ни по частоте за исключением маршрута Минск – Москва, для которого предусмотрено 63 рейса в неделю для каждой стороны.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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