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Россия ратифицировала протокол к соглашению с Беларусью о совместном обеспечении региональной безопасности

12 декабря 2023 17:03
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Россия ратифицировала протокол к соглашению с Беларусью о совместном обеспечении региональной безопасности. Его подписали в Минске в декабре 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна завершила необходимые процедуры летом. Позже протокол утвердили Госдума и Совет Федерации.

Россия ратифицировала протокол к соглашению с Беларусью о совместном обеспечении региональной безопасности-1

Закон о его ратификации 12 декабря подписал президент России. Соглашение поможет объединить усилия двух стран в области формирования общего пространства обороны и безопасности. Также оно регулирует порядок совместного планирования, применения региональной группировки войск, финансирования мероприятий оперативной, мобилизационной и боевой подготовки.

# Беларусь-Россия # общество

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