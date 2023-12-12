Россия ратифицировала протокол к соглашению с Беларусью о совместном обеспечении региональной безопасности. Его подписали в Минске в декабре 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна завершила необходимые процедуры летом. Позже протокол утвердили Госдума и Совет Федерации.
Закон о его ратификации 12 декабря подписал президент России. Соглашение поможет объединить усилия двух стран в области формирования общего пространства обороны и безопасности. Также оно регулирует порядок совместного планирования, применения региональной группировки войск, финансирования мероприятий оперативной, мобилизационной и боевой подготовки.