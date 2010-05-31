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Россия передаст Польше копии «черных ящиков» разбившегося под Смоленском президентского самолета

31 мая 2010 15:00
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Информацию бортовых самописцев перепишут в присутствии обоих сторон, а заверенные экспертами копии передадут в распоряжение польской стороны. В международной практике это не принято, но для этого случая сделали исключение.Расследование катастрофы продолжается, однако уже известно, что самолет был полностью исправен. Напомним, Ту-154 потерпел крушение под Смоленском. Тогда погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.
# общество

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